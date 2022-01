Djokovic não está sendo mantido em cativeiro, diz ministra da Austrália

Apoie o 247

247 - O tenista sérvio Novak Djokovic, que tinha uma isenção médica para a vacina do Covid-19 e teve o visto para entrar na Austrália cancelado, "não está sendo mantido em cativeiro” no país e pode sair quando quiser, disse a ministra de Assuntos Internos australiana nesta sexta-feira (7). “Ele é livre para sair a qualquer hora que quiser e a Força de Fronteira vai realmente facilitar isso”, disse Karen Andrews à emissora ABC.

Djokovic chegou a Melbourne na última quarta-feira (5) depois que os organizadores do torneio Australia Open, em conjunto com o Departamento de Saúde de Vitória, disseram que ele recebeu uma isenção médica – uma decisão que gerou reação entre muitos australianos. O visto de Djokovic foi cancelado na quinta-feira, e ele está atualmente hospedado no Park Hotel, para onde teria sido transferido após ser detido no aeroporto.

