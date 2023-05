Djokovic poderá jogar no US Open após fim da obrigatoriedade de vacina nos EUA

Apoie o 247

Reuters - O tenista nº1 do mundo, Novak Djokovic, poderá competir no US Open deste ano, depois que o governo dos Estados Unidos disse nesta segunda-feira (1) que encerrará sua exigência de vacinação contra a Covid-19 para estrangeiros em 11 de maio.

Djokovic, um dos atletas de maior destaque não vacinados contra a Covid-19, não disputou o torneio em 2022 devido à sua situação vacinal.

O sérvio de 35 anos não pôde entrar no país este ano, depois de solicitar, sem sucesso, ao governo norte-americano uma permissão especial para jogar em Indian Wells e Miami.

Djokovic não participou do Aberto da Austrália no ano passado e foi deportado do país devido à sua situação vacinal e disse que não preferia não disputar torneios de Grand Slams a tomar a vacina contra a Covid-19.

Djokovic conquistou três de seus 22 títulos de Grand Slam no US Open. O torneio será realizado de 28 de agosto a 10 de setembro deste ano.

