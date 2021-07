Djokovic vence em Wimbledon e iguala marca histórica de Federer e Nadal

247 – O tenista sérvio Novak Djokovic, número um do mundo, venceu neste domingo o torneio de Wimbledon, na Inglaterra, ao derrotar o italiano Matteo Berretini, número sete no ranking, por três sets a um (6-7, 6-4, 6-4, 6-3). Com a vitória, o sérvio conquistou seu vigésimo título de Grand Slam, igualando a marca histórica do suíço Roger Federer e do espanhol Rafael Nadal.

Os três, ainda em atividade, são os maiores vencedores de todos os tempos, mas Djokovic é o mais jovem e vem apresentando melhores resultados. Além disso, em outras estatísticas do esporte, ele supera os dois adversários e já pode pleitear o posto de maior tenista de todos os tempos. Neste ano, Djokovic também venceu os Grand Slams da Austrália e de Roland Garros. Caso vença nos Estados Unidos, ele conquistará o Golden Slam, fechando, no mesmo ano, os quatro maiores torneios.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.