Djokovic volta a ser detido e pode ser deportado na véspera da estreia no Aberto da Austrália

A Justiça australiana examina a deportação do número 1 do mundo por não ter se vacinado contra a Covid-19

247 - O tenista Novak Djokovic voltou a ser detido, neste sábado (15), em Melbourne, sede do Aberto da Austrália. A Justiça do país examina sua deportação pelo fato de ele não ter revelado seu status de vacinação contra a Covid-19.

O número 1 do mundo aguarda uma audiência na Justiça que vai determinar se ele pode permanecer no país. O sérvio pode ser deportado, após seu visto ter sido cancelado pela segunda vez. O governo australiano diz que ele é uma ameaça à saúde pública.

Seus advogados estão entrando com recurso contra o que chamaram de decisão "irracional". A audiência está marcada para domingo (16).

Djokovic tem a estreia no torneio marcado para amanhã. A audiência está marcada para 09:30 horário local. Caso o recurso seja negado, ele será deportado e terá entrada na Austrália bloqueada por três anos.

No sábado, logo após uma audiência pré-julgamento online, Djoko retornou ao centro de detenção de imigrantes, onde estava confinado no início desta semana. Ele permanecerá lá até a decisão no domingo. (Com informações da BBC).

