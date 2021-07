Dois atletas testam positivo para Covid-19 na Vila Olímpica

247 - Dois atletas testaram positivo para Covid-19 na Vila Olímpica, em Tóquio, afirmaram os organizadores dos Jogos de Tóquio neste domingo (18). Os dois atletas estão em isolamento.

Outro caso da doença foi confirmado ontem (17). Trata-se de um funcionário estrangeiro que está envolvido na organização do evento.

"Estamos fazendo todo o esforço, tudo para evitar um surto (de Covid-19). Mesmo se tivermos um surto, tenham certeza de que teremos um plano para conter", disse a presidente do Comitê Organizador de Tóquio 2020, Seiko Hashimoto.

As Olimpíadas começam no próximo dia 23, em meio a crescentes preocupações sobre a questão sanitária. (Com informações do G1).

