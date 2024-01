Dorival Jr. promete reconquistar a paixão dos brasileiros que perderam o carinho pela Seleção

Apoie o 247

247 - O novo técnico da Seleção Brasileira de futebol masculino, Dorival Jr., afirmou que irá buscar resgatar o amor do povo brasileiro pela 'amarelinha', durante sua apresentação oficial ao cargo, nesta quinta-feira (11).

Dorival Jr., que substitui Fernando Diniz, lamentou que os brasileiros acabaram perdendo o carinho pela Seleção nos últimos anos por conta de muitos fatores, mas disse que passou da hora de mudar isso.

'Vamos trazer novamente o torcedor ao nosso lado, fazer com que a Seleção seja a Seleção do povo brasileiro. O camarada acabou perdendo o carinho e amor que sempre teve pela Seleção. Muitos fatores aconteceram, mas está na hora de a gente mudar tudo isso. E só vamos mudar se pararmos de dividir e começarmos a somar esforços, e essa soma vai fazer com que, de repente, encontremos um caminho que possa nos colocar em 3 anos novamente em condição de ser finalista da Copa do Mundo. E confio muito que isso possa acontecer", disse Dorival Jr. a jornalistas.

A camisa amarela da Seleção Brasileira, outrora um ícone de união e orgulho nacional no futebol, sofreu com a apropriação do símbolo por apoiadores de Jair Bolsonaro em manifestações políticas. Muitos brasileiros passaram então a rejeitar o uso da 'amarelinha', vendo-a agora como um estandarte de ideais e políticas fascistas.

