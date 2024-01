Dorival Júnior aceita proposta e será o novo técnico da seleção brasileira

Apoie o 247

247 - Dorival Júnior aceitou o convite da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e será o novo técnico da seleção brasileira.

O técnico comunicou sua decisão à diretoria do São Paulo neste domingo (7), após convite de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF. O anúncio deve ocorrer até quarta-feira.

O São Paulo trabalha para encontrar um substituto para 2024. Dorival vai acertar os últimos detalhes de sua rescisão com o clube paulista para iniciar o trabalho visando a Copa do Mundo de 2026.

