Dorival Júnior diz que a Seleção Brasileira 'precisa aprender a jogar sem Neymar'

247 - O treinador da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, afirmou que o "Brasil tem que aprender a jogar sem Neymar, entendendo que o momento dele é de lesão". Os relatos foram publicados nesta quinta-feira (11) no portal Uol.

"Mas tem que saber que temos um dos três melhores jogadores do mundo neste momento, e que temos que aproveitá-lo. Neymar é muito importante. Desde que recuperado, em condições e totalmente focado", disse.

O técnico negou ter problema pessoal com Neymar. Os dois discutiram em 2010, quando atuavam pelo Santos. Dorival foi demitido na época.

"Não tenho problema com Ney, proporção que tomou aquela situação foi além do que esperávamos, desnecessariamente. Desde aquele momento, após a partida, já estávamos conversando. A diretoria do Santos tomou posição, eu respeitei, apenas isso. Mas com o atleta nunca tive nenhum tipo de problema, pelo contrário. Todas as vezes que nos encontramos foi sempre situação uma muito positiva".

