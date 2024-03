Dorival Júnior faz sua primeira convocação como técnico da Seleção Brasileira; veja lista

Apoie o 247

247 - Dorival Júnior anunciou nesta sexta-feira (1) sua primeira convocação como técnico da seleção brasileira. 26 foram chamados para participar de amistosos contra Inglaterra e Espanha, nos dias 23 e 26 de março. Entre as novidades, segundo o ge, estão Savinho, Andreas Pereira, João Gomes, Pablo Maia, Wendell, Murillo e Rafael.

Goleiros:

Bento (Athletico-PR)

Ederson (Manchester City)

Rafael (São Paulo)

Laterais:

Danilo (Juventus)

Yan Couto (Girona)

Ayrton Lucas (Flamengo)

Wendell (Porto)

Zagueiros:

Beraldo (PSG)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Murilo (Palmeiras)

Meio-campistas:

André (Fluminense)

Andreas Pereira (Fulham)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Douglas Luiz (Aston Villa)

João Gomes (Wolverhampton)

Lucas Paquetá (West Ham)

Pablo Maia (São Paulo)

Atacantes:

Endrick (Palmeiras)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Savinho (Girona)

Vini Jr (Real Madrid)

