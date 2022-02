Edmundo é acusado de racismo após comentário sobre Lukaku

Apoie o 247

247 - Edmundo, ex-jogador de futebol e comentarista, participou da transmissão da final do Mundial de Clubes entre Palmeiras e Chelsea e afirmou que o centroavante da equipe inglesa, Romelu Lukaku, "tem força física, mas é desprovido de técnica".

A jornalista Renata Mendonça, comentarista do SporTv e colunista da Folha de S. Paulo, viu no comentário de Edmundo racismo. Segundo Renata Mendonça, o ex-atelta "não conhece o futebol de um dos melhores centroavantes do mundo atualmente" e "repete um clichê racista de que jogadores negros são fortes fisicamente, mas não podem ter técnica/inteligência para jogar".

Edmundo negou ter sido racista e prometeu processar a jornalista. "Ela não me conhece. A minha mãe é negra, a família da minha mãe toda é negra, meus melhores amigos são negros. Então, eu não tive a menor ideia de ser racista como ela quis dizer. Acho que ela foi muito infeliz. Mas, com todo o respeito, eu não vou abrir discussão com ela. Se couber um processo, ela será processada. Fora isso, ela segue a vida dela, e eu seguirei a minha".

