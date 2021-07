Egito elimina Argentina e vai encarar o Brasil nas quartas de final

O Egito acabou ficando na segunda posição do grupo C, eliminando os bicampeões argentinos no saldo de gols para encarar o Brasil no próximo sábado, edit

247- A seleção brasileira já sabe que vai enfrentar nas quartas de final do futebol masculino nas Olimpíadas de Tóquio. O Egito acabou ficando na segunda posição do grupo C, eliminando os bicampeões argentinos no saldo de gols para encarar o Brasil no próximo sábado, às 7 horas (de Brasília). A informação é do portal UOL.

Os egípcios garantiram a vaga com uma vitória sobre a Austrália na última rodada, com gols de Rayan, aos 44 minutos do primeiro tempo, e Hamdy aos 40 do segundo.

A reportagem ainda informa que a Espanha garantiu a primeira posição da chave com o empate em 1 a 1 com a Argentina. Os gols do jogo foram de Merino, aos 21 minutos da segunda etapa abrindo o placar para os espanhóis, e Belmonte, empatando aos 42.

Egito e Argentina ficaram com quatro pontos cada, mas com um saldo positivo de um gol para os egípcios e de um negativo para os argentino. A Espanha vai encarar a Costa do Marfim.

