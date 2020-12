Em ano brilhante no São Paulo, Brenner integra lista da Forbes de personalidades em 2020

Brenner é artilheiro do São Paulo na temporada e um dos responsáveis por manter o time na liderança do Campeonato Brasileiro edit

247 - Atacante do São Paulo mais badalado em 2020, Brenner apareceu nesta quarta-feira (30) na lista da revista Forbes Brasil de personalidades do ano.

O atleta integra a lista na categoria “Under 30”, que elege os destaques abaixo dos 30 anos de idade do país em diversas áreas todos os anos.

Brenner é artilheiro do São Paulo na temporada, com 22 dois gols, e tem grande participação na liderança do Campeonato Brasileiro pelo clube. Nesta quarta, o São Paulo enfrenta o Grêmio por uma vaga na Copa do Brasil.

Outro jogador muito conhecido que aparece na lista junto com Brenner é Richarlison, atacante do Everton.

