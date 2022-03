Em carta ao COI, Xi Jinping diz que China realizou olimpíada "simples, segura e espetacular"

O presidente chinês, Xi Jinping, enviou no dia 2 de março uma carta de resposta para o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach edit

ICL

Rádio Internacional da China - Em carta ao presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, o presidente chinês, Xi Jinping, disse que Pequim sediou com muito sucesso os Jogos Olímpicos de Inverno e que a parte chinesa cumpriu sua promessa de realizar uma edição da Olimpíada simples, segura e espetacular. Foi um sucesso tanto do povo chinês como dos povos de todo o mundo, pois o evento mostrou a força da união, acrescentou Xi Jinping.

O presidente chinês agradeceu também a Bach e ao COI por darem apoio firme a longo prazo para a Olimpíada de Inverno de Pequim.

