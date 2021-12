Em contagem polêmica, Messi supera Pelé em gols "oficiais"

Pelé tem incríveis 1.283 gols na carreira. No entanto, pela contagem “oficial”, o craque brasileiro tem 757 gols. Messi alcançou 758 gols na carreira edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Com dois gols na vitória sobre o Club Brugge, em Paris, nesta terça-feira, 7, o atacante do PSG Lionel Messi, que recentemente ganhou sua 7ª Bola de Ouro, superou a marca de Pelé em jogos oficiais. O argentino chegou a 758 gols na carreira.

A afirmação, no entanto, é polêmica, pois, com base na contagem “oficial”, grande parte dos gols marcados pelo Rei do Futebol ficam esquecidos.

Pelé, o maior jogador de futebol de todos os tempos, tem incríveis 1.283 gols na carreira. No entanto, pela contagem “oficial”, o craque brasileiro tem 757 gols, sendo 643 pelo Santos, 77 com a seleção brasileira e mais 37 pelo Cosmos.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE