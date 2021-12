Em lágrimas, Agüero se despede do futebol aos 33 anos por problemas cardíacos

Apoie o 247

Por Raphael Costa, Metrópoles - O atacante argentino Sergio Agüero, do Barcelona, anunciou nesta quarta-feira (15/12) sua aposentadoria. O jogador está deixando os gramados por conta de um problema cardíaco detectado no fim de outubro, após sentir um desconforto no peito durante uma partida. Emocionado, o argentino concedeu uma coletiva de imprensa no Camp Nou explicando a sua decisão.

Estiveram presentes durante o anúncio o presidente do Barceloa, Joan Laporta, além de todo o elenco da equipe, além de Pep Guardiola, técnico do Manchester City e outros jogadores da equipe inglesa onde Agüero se tornou um dos maiores ídolos.

Aos 33 anos, o atacante anunciou sua aposentadoria por conta de um problema de arritmia cardíaca detectada após o jogador sentir um desconforto durante uma partida contra o Alavés, pelo Campeonato Espanhol. Aguëro passou por exames e o problema foi identificado.

