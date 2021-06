Em meio à crise na CBF, Tite pode deixar o comando da seleção brasileira

247 - A crise gerada pela transferência da Copa América para o Brasil poderá fazer com que Tite deixe o cargo de técnico da seleção brasileira. De acordo com o jornal o Globo, a expectativa é que ele peça demissão logo após o jogo contra o Paraguai, na próxima terça-feira (8), pelas eliminatórias da Copa do Mundo no Qatar. Renato Gaúcho é um dos nomes cotados para uma eventual substituição.

De acordo com a reportagem, as razões para a possível saída de Tite estão ligadas à forma como o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo, conduziu as negociações para que a Copa América fosse realizada no Brasil, após as desistências de Colômbia e Argentina. Após diversos jogadores se posicionarem de maneira contrária à competição, Tite e sua comissão técnica se manifestaram favoráveis à posição dos atletas.

