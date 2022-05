Em protesto contra maus resultados, torcida do Napoli diz que roubou carro de técnico: "devolvemos se sair"

Apoie o 247

247 - Torcedores de uma Organizada do Napoli estenderam uma faixa do lado de fora do estádio Diego Maradona e assumiram que roubaram o carro do treinador Luciano Spalletti. A faixa conta com a assinatura "Mariuoli" (ladrão, em italiano) e a data em que o carro de Spaletti foi furtado (16 de outubro de 2021). De acordo com a faixa, o carro será devolvido apenas com a demissão do treinador.

"Spalletti, vamos devolver seu Panda (nome do modelo do veículo), desde que você saia", diz uma faixa colocada do lado de fora do estádio Diego Armando Maradona.

Após o furto, no ano passado, o treinador fez um boletim de ocorrência. A investigação não avançou.

O Napoli foi eliminado da Copa da Itália e da Liga Europa de forma precoce. Também ficou longe da briga pelo título do Campeonato Italiano.

