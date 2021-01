Em resposta a promotoria, Neymar nega ter organizado festa em Mangaratiba

Atacante do PSG diz que foi passar réveillon com familiares em Santa Catarina e, no Instagram, provocou: “Não é pra 500 pessoas” edit

Revista Fórum - Em resposta ao Ministério Público do Rio de Janeiro, o jogador Neymar, do Paris Saint Germain, disse que não organizou a festa em Mangaratiba (RJ) que começou no dia 26 de dezembro e foi amplamente noticiada – e criticada.

Neymar alegou ao Ministério Público que passaria a noite de réveillon ao lado de amigos e familiares e que não está promovendo nenhuma festa em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio.

A revelação de que a festa acontecia na mansão de Neymar no Condomínio Portobello foi feita pelos colunistas Ancelmo Gois, de O Globo, e Léo Dias, do Metrópoles. O evento, apelidado de Neymarpalooza, teria de acordo com Dias apresentações de artistas como Léo Santana, Ludmila, Grupo Menos é Mais, Harmonia do Samba e Wesley Safadão.

