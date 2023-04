Em virada incrível, Fluminense goleia o Flamengo e é bicampeão carioca

Apoie o 247

247 - Com uma virada incrível, o Fluminense venceu o Flamengo e sagrou-se bicampeão do Campeonato Carioca 2023 neste domingo (09). O Flu teve grande apresentação e goleou o rival por 4 a 1, garantindo, no Maracanã, o 33º estadual de sua história.

A consagrada vitória deste domingo foi o troco após a derrota por 2 a 0 no jogo de ida, semana passada.

Não teve jogo fácil para nenhuma das equipes. A partida começou disputada, e o Fluminense, após algumas subidas ao ataque em velocidade, finalizou com perigo pela primeira vez aos 9 minutos. Aos 26 minutos, Marcelo fez jogada individual passando por dois marcadores e bateu no cantinho, abrindo o placar para o Tricolor com um golaço.

Aos 31, o Fluminense encaixou contra-ataque fulminante com Keno e Ganso. O camisa 10 conseguiu bela assistência para Cano, que finalizou tirando do goleiro e fez o L ao marcar o segundo gol da equipe. Aos 44, Ganso deixou Alexsander na cara do gol. O Moleque de Xerem chutou firme, exigindo grande defesa do goleiro.

Até o apito final, a equipe controlou a partida com tranquilidade e eficiência. O adversário chegou a diminuir com Ayrton Lucas aos 50 do segundo tempo, o que não mudou o destino do troféu.

De acordo com especialistas, “a atuação do Fluminense, como um todo, foi espetacular, contrastando com um Flamengo perdido em campo”, destaca reportagem do Uol.

