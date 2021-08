Em voo, atletas da Austrália bebem álcool em excesso, ignoram máscaras, ordens de comissários e um esportista vomita no banheiro

Os australianos também estragaram algumas camas nos quartos e abriram um buraco em uma parede do prédio no local em que ficaram hospedados em Tóquio edit

247 - Alguns atletas da Austrália danificaram seus quartos na vila olímpica de Tóquio, no Japão, na terça-feira (3) e, outros deles, alcoolizados, causaram tumultos no voo de volta para a casa. O comitê olímpico do país afirmou que foi um comportamento inaceitável. A informação é do portal G1.

“Os australianos estragaram algumas camas nos quartos e abriram um buraco em uma parede do prédio. Depois, eles pediram desculpas, e a delegação resolveu não penalizá-los”, disse Ian Chesterman, o chefe do comitê do país. Ele não revelou nenhum nome.

“Jovens cometem erros, eles deixaram os quartos em uma condição inaceitável”, acrescentou Chesterman.

Banheiro interditado

Chesterman ainda disse que houve bebedeira em excesso no voo, que alguns atletas se recusaram a usar máscaras, que ignoraram ordens da equipe do avião e que um esportista vomitou no banheiro.

“Pelo menos uma pessoa passou mal no banheiro do avião, e o toalete ficou inoperante pelo resto do voo”, disse ele, segundo a rede CNN.

Havia 49 atletas de nove modalidades diferentes no voo.

