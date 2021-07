Embaixador da China no Brasil destaca Messi e a Argentina pela conquista da Copa América

Yang Wanming, que já foi alvo de ataques de bolsonaristas na rede, foi ao Twitter para dizer que o jogo no Maracanã foi um "um dia inesquecível" para Messi edit

247 - O embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, repercutiu no Twitter a conquista da Copa América pela Argentina.

Ele publicou duas fotos da comemoração e escreveu: "Para Messi, este é um dia inesquecível".

O embaixador também publicou a frase em espanhol.

Yang Wanming já respondeu a ataques de bolsonaristas à China, inclusive do próprio Jair Bolsonaro e, principalmente, de Eduardo.

Maior parceiro comercial do Brasil, a China também firmou acordo com o governo de São Paulo para a produção da coronavac, o imunizante até agora mais usado na campanha contra a covid-19 no país.

A China também fornece o IFA - matéria-prima da vacina -- para a produção da AstraZeneca pela Fiocruz.

Há cerca de dois meses, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, publicou uma foto da chegada do IFA no Brasil e escreveu que vinha do exterior, sem fazer referência à Chian.

O embaixador publiou uma nota para lembrar que o ministro havia esquecido de dizer de ontem vinha a matéria-prima da vacina.

No caso da Copa América, a Argentina recusou sediar o evento por conta da pandemia, assim como a Colômbia.

Jair Bolsonaro e o presidente afastado da CBF, Rogério Cabloco, combinaram de trazer o evento para o Brasil, país que tem o segundo maior número de mortos em razão da doença -- só perde para os Estados Unidos, país com população maior e que também esteve com situação fora de controle durante a gestão de Donald Trump.

O embaixador da China também foi ao Twitter neste domingo para alertar os países da gravidade da variante Delta do coronavírus.

"Eu peço um alto grau de vigilância, no mundo todo, sobre o Variante Delta e que sejam adotadas as mais rigorosas medidas de prevenção e controle para evitar que a epidemia se torne num desastre humanitário, como está acontecendo neste momento em alguns países do Sudeste Asiático. Não devemos ser tropeçados duas vezes por uma pedra", escreveu.

