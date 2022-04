Emocionante: Hulk desce do carro para pegar no colo criança com paralisia cerebral (vídeo)

Apoie o 247

Revista Fórum - O jogador da seleção brasileira Givanildo Vieira de Souza, paraibano conhecido por todos como Hulk emocionou a internet na manhã deste sábado (9), ao descer do seu carro e pegar no colo uma criança portadora de paralisia cerebral.

Hulk, que atua pelo Atlético Mineiro, chegava à Cidade do Galo e parou para conversar com admiradores. Ao receber pedido de parentes para tirar fotos, ele prontamente saiu do carro e atendeu.

Além disso, o jogador levou a familia para o estádio e os convidou para assistir ao jogo deste domingo.

