Empresário aciona a justiça e quer tirar R$ 40 milhões do Corinthians

247 - O empresário do meia-atacante Pedrinho pretende entrar na Justiça contra o Corinthians, cobrando mais de R$ 40 milhões. A informação foi publicada pelo jornalista Jorge Nicola.

As promessas da equipe paulista adiaram o pagamento, e os números não chegaram ao bolso do empresário. Com uma correção monetária, Will Dantas poderá receber 8 milhões de euros (cerca de R$ R$ 43,6 milhões). O Corinthians não compartilhou informação alguma sobre o desfecho do caso, e pode se complicar em determinação da Justiça.

Atualmente, Pedrinho está no Atlético-MG, que estuda uma nova negociação com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, em busca de um novo empréstimo pelo meia Pedrinho. O jogador chegou ao Atlético em 2022, mas sofreu uma lesão que o tirou de boa parte da temporada.

