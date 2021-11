Enfurecidos após perderem Libertadores, flamenguistas exigem saída de Renato Gaúcho

Apoie o 247

247 - O clima não é bom para o técnico do Flamengo, Renato Gaúcho. Após a partida em que o Palmeiras foi campeão da Libertadores neste sábado (27) no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, o treinador foi muito criticado pela torcida que exigem sua saída do time.

Na manhã desta segunda-feira, #ForaRenatoGaúcho era um dos assuntos mais comentados do Twitter.

De acordo com o portal Lance, o treinador chorou no vestiário após a derrota para o Palmeiras

Veja:

Não me lembro da crônica de uma tragédia esportiva tão anunciada como a do trabalho de Renato Gaúcho no Flamengo. Noves fora eventuais “opiniões amigas”, torcedor de dirigente ou os incapazes de ver o óbvio, qualquer um com um mínimo de discernimento sabia antes que ... — Agência Sportlight (@agsportlight) November 28, 2021

