“Entendi como uma convocação”, diz Luxemburgo sobre "sim" ao Vasco

Roberto Wagner, Metrópoles - O técnico Vanderlei Luxemburgo comemorou o retorno ao Vasco após ser anunciado pelo clube na quinta-feira (31/12). O treinador, recém-recuperado da Covid-19, gravou um vídeo para explicar o “sim” ao cruz-maltino, que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, e tem menos de dois meses para evitar a queda.

“Estou feliz de retornar ao clube que, no ano passado, fizemos um grande trabalho. É um clube maravilhoso, clube grande e o Vasco me fez um convite. Eu não entendi como um convite, entendi como uma convocação. O Vasco me convocou para que eu possa, nesse momento, voltar ao Vasco da Gama”, afirmou Vanderlei.

