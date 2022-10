Entidades brasileiras pedem R$ 10 milhões de indenização por ofensas racistas sobre Vini Jr

De acordo com a ação, os comentários do empresário Pedro Bravo ofenderam toda a população negra brasileira edit

247 - Entidades brasileiras Educafro e o Centro Santo Dias e Direitos Humanos Arquidiocese São Paulo ajuizaram uma ação contra o empresário Pedro Bravo e a emissora Mega por conta do racismo contra o jogador Vini Jr, do Real Madrid (Espanha) e da Seleção Brasileira. As duas instituições pediram R$ 10 milhões de indenização pelos insultos durante o programa de televisão "El Chiringuito de Jugones".

De acordo com a ação, os comentários de Pedro Bravo ofenderam toda a população negra brasileira. O dinheiro da indenização seria utilizado para investimento em programas de combate ao racismo estrutural e institucional no Brasil.

