"Esperei muito tempo por isso", diz Messi, após superar Pelé

247 - Lionel Messi comemorou com emoção a vitória por 3 a 0 sobre a Bolívia com três gols seus, superando o recorde de Pelé como artilheiro de uma seleção sul-americana, agora com 79 gols. A informação é do portal O Povo.

"Esperei muito por isso", disse o astro em meio às lágrimas no final da partida que marcou o reencontro com sua torcida depois de ter conquistado a Copa América diante do Brasil em julho passado, no Maracanã.

"Agora é desfrutar. É um momento único depois de tanto esperar, estou muito feliz", disse ele ao encerrar a breve entrevista após a partida das eliminatórias sul-americanas.

