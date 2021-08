Esposa de Messi se despede do Barcelona e irmã de Neymar comenta: ‘sejam bem-vindos’

247 - Esposa do craque Lionel Messi, Antonella se despediu do Barcelona em postagem no Instagram e demonstrou sentimento afetuoso que tem com o time, agora ex-clube do argentino. Um dos comentários veio de Rafaella, irmã do atacante do PSG Neymar.

"Que difícil resumir em poucas linhas todos esses anos vividos", disse Antonella. "Tantas emoções que vão ficar para sempre em nossas vidas. Porém, como diz o ditado, o que não nos mata, nos fortalece. Tendo a família como base, vamos seguir mais fortes do que nunca. Vamos juntos para onde for, mas sempre em frente. Te amo, meu amor, Messi", escreveu.

Rafaella comentou: "Sejam bem-vindos".

A resposta da irmã do atacante da seleção brasileira aumenta os rumores de que o craque argentino pode ir para o PSG.

Oficialmente, Messi não revelou o seu futuro. "O PSG é uma possibilidade, mas neste momento não tenho nada com ninguém. Quando saiu o comunicado, recebi várias ligações de clubes interessados. Ainda não há nada fechado, mas estamos conversando", afirmou ele durante a coletiva de despedida do Barcelona.

