Ex-Chelsea e Porto, Christian Atsu é encontrado morto sob escombros do terremoto na Turquia

247 - Ex-atacante do Chelsea (Inglaterra) e do Porto (Portugal), Christian Atsu foi encontrado morto neste sábado (18) sob os escombros do terremoto que atingiu a Turquia no início de fevereiro. Ele está entre as mais de 45 mil vítimas da tragédia.

Ele jogava atualmente no Hatayspor, do futebol turco. O corpo de Atsu foi encontrado sob escombros do prédio onde morava, no sul da Turquia.

No dia 7 de fevereiro, o Hatayspor chegou a divulgar que o atleta de 31 anos havia sido resgatado, mas posteriormente foi informado que ele seguia desaparecido.

Em nota oficial, o Hatayspor lamentou a morte do jogador e afirmou que o corpo será transportado para Gana, país de origem de Atsu.

