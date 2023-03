Ex-craque da seleção percebe que está sendo filmado em balada e dispara: “tomara que seu telefone quebre” (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - O lateral esquerdo Marcelo, ex-Real Madrid e atualmente no Fluminense, perdeu a linha com um fã em um restaurante no Rio de Janeiro.

O reforço do Tricolor respondeu de forma agressiva à pessoa que o filmava. Veja o vídeo:

Marcelo irritado ao ser filmado em um restaurante: 'Tomara que o seu telefone quebre'.



🎥 Reprodução pic.twitter.com/Bnd64qk4n5 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) March 27, 2023

