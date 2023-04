Ex de Shakira, Piqué ataca latino-americanos e é acusado de xenofobia; cantora reage (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Shakira e Gerard Piqué continuam trocando farpas. No último domingo (2), o jogador de futebol fez críticas aos fãs da cantora, especialmente aqueles da América Latina, alegando que eles fazem comentários desagradáveis e "não têm vida". Nas mídias sociais, Shakira respondeu de forma sutil ao comentário do ex-parceiro em um podcast.

“Minha ex é da América Latina. Vocês não sabem o que eu cheguei a receber pelas redes sociais de gente que é fã dela. Muitas barbaridades. Não se importam com nada. São pessoas que não têm uma vida. Mas não tenho que dar importância porque são pessoas que nunca vou conhecer, os trato como robôs”, disse o astro do Barcelona. O atleta foi acusado de xenofobia.

Após a controvérsia gerada pelas palavras de Piqué, Shakira usou sua conta no Twitter para expressar sua opinião. A cantora afirmou seu orgulho pela América Latina e publicou emojis das bandeiras de todos os países latinos, incluindo o Brasil.

La 🐀 de @3gerardpique nos lee 😂😂😂 y se hace que le importa una mierda!!!

Si claro le creemos 🙄🙄🙄 y por eso está preocupado de la salud mental de esa mujer pero no de sus niños!! pic.twitter.com/pRh2ykHX2d April 1, 2023

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023

(Artigo escrito com uso de inteligência artificial)

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.