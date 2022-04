Ex-goleira de futebol dos EUA é presa por dirigir embriagada com crianças

Apoie o 247

ICL

247 - A esportista Hope Solo, ex-goleira da seleção feminina de futebol dos Estados Unidos, foi presa nessa quinta-feira (31) por dirigir bêbada, com duas crianças no carro. Ela também foi acusada de resistir à prisão e de abuso infantil. O incidente aconteceu no estacionamento de um supermercado no estado da Carolina do Norte.

Segundo o portal G1, em um perfil de uma rede social, foi publicado um comunicado no qual foi dito que a ex-goleira não pode se pronunciar sobre a prisão - ela afirma que valoriza os filhos e que está com a família. "A história é menos grave do que as acusações iniciais sugerem, e ela aguarda com expectativa a oportunidade de se defender", disse o texto.

Não é possível saber se as crianças envolvidas no caso são realmente seus filhos (o pai é Jerramy Stevens, ex-jogador de futebol americano).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 2014, Solo chegou a ser presa por ter sido acusada de agredir a irmã e o sobrinho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE