Ex-jogador da França diz que Neymar é "mimado"

TrendsBR - O craque brasileiro Neymar Jr., de 29 anos, não está tendo seu melhor início de temporada na Ligue 1 (campeonato francês) atuando pelo paris Saint-Germain (PSG). Além disso, ele vem enfrentando críticas pelo estilo de vida agitado, pelos supostos quilos extras adquiridos nas férias e pela atitude “infantil” em campo, segundo o ex-volante francês Édouard Cissé, de 43, citado pelo site CNews, da França.

Quando chegou no PSG adquirido do Barcelona, na Espanha, em 2017, por 222 milhões de euros (cerca de R$ 1,38 bilhão), Neymar nem sempre correspondeu às expectativas que lhe foram impostas, especialmente pela imprensa francesa, apesar do seu talento inegável, lembra o site francês.

Sua influência foi diminuindo até mesmo ao longo das temporadas, sendo menos decisiva tanto em termos de gols quanto de assistências. Embora tenha enfrentado inúmeras lesões, que o impediram de se atuar plenamente com a camisa do PSG, seu comportamento e atitude em campo podem explicar o declínio de sua influência, afirma Cissé, citado pelo Cnews.

Sem questionar suas qualidades, o ex-volante que jogou por inúmeros clubes, incluindo Paris Saint-Germain e Barcelona, além da Seleção Francesa, aponta para a propensão de Neymar a querer ser o centro das atenções desde que chegou a Paris.

“No Barça [Barcelona], ele tinha um padrão de jogo. Ele jogava mais limpo, embora driblasse mais. Seu trabalho era ‘entortar’ os adversários, fazer a diferença e passar a bola para o ‘general’ [sic] Messi. Ele fez isso tão bem que se tornou um alter ego. Em Paris, demos a ele liberdade e deixamos que fizesse o que quisesse. Em certo momento, ele se perdeu. Ele é um jogador nato, óbvio, mas vira uma criança mimada e força tudo”, explica Édouard Cissé, citado pelo site francês.

Para o ex-jogador, as atuações menos convincentes de Neymar também podem ser decorrentes de um problema psicológico e de falta de motivação. “Quando eu atuava junto do Ronaldinho [Gaúcho], deixou claro para mim que tinha ganhado tudo: uma Copa do Mundo [2002] e uma Bola de Ouro [2005]. E com isso, estava satisfeito. Por que desejar mais? De que servirá? O Neymar não ganhou isso, mas ganhou muito dinheiro. O talento dele não é problema. Mas sua motivação? Qual? O pior para um jogador de futebol é não querer mais responder às críticas dentro de campo”, completa Cissé, segundo o CNews.

