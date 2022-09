Ex-jogador inglês David Beckham enfrenta 13 horas de fila para se despedir da rainha Elizabeth

Imagens de TV do Westminster Hall mostraram que Beckham, que encontrou a rainha várias vezes durante seu reinado, parecia emocionado enquanto esperava para passar pelo caixão edit

Apoie o 247

ICL

LONDRES (Reuters) - O ex-capitão da seleção da Inglaterra David Beckham enfrentou fila por mais de 13 horas ao lado de milhares de outros visitantes em luto para ver o corpo da rainha Elizabeth durante velório em Londres, nesta sexta-feira.

O ex-meio-campista do Manchester United e do Real Madrid, de 47 anos, e atual co-proprietário do time de futebol norte-americano Inter Miami, disse que entrou na fila às 2h15 da madrugada (horário local).

"Todos nós queremos estar aqui juntos, todos queremos experimentar algo onde celebremos a vida incrível de nossa rainha. Algo assim hoje é para ser compartilhado juntos", disse Beckham, que usava um chapéu escuro e um terno escuro com uma gravata preta e parecia estar sozinho, a repórteres na fila.

Imagens de televisão do Westminster Hall mostraram que Beckham, que encontrou a rainha várias vezes durante seu reinado de 70 anos, parecia emocionado enquanto esperava para passar por seu caixão.

Parando para prestar seus respeitos perto do caixão por volta das 15h25 (horário local), Beckham abaixou a cabeça e fechou os olhos momentaneamente.

O governo interrompeu a entrada de pessoas na fila algumas horas antes nesta sexta-feira, após alertar sobre tempos de espera de pelo menos 14 horas.

A fila atravessa quilômetros pelo centro de Londres até o Westminster Hall do Parlamento. Cerca de 750 mil pessoas no total devem passar pelo caixão antes da manhã de segunda-feira.

Na semana passada, Beckham postou no Instagram que estava "verdadeiramente triste" com a morte da rainha.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.