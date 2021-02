Ex-mulher de zagueiro do Bayern de Munique, modelo é achada morta após fim de relacionamento

A modelo Kasia Lenhardt, de 25 anos, foi encontrada morta em Berlim, na Alemanha. O zagueiro Jerome Boateng, que não jogará a final do Mundial de Clubes pelo Bayern de Munique, havia anunciado o término do relacionamento na semana passada edit

247 - A modelo Kasia Lenhardt, de 25 anos, foi encontrada morta nessa terça-feira (9), em Berlim, na Alemanha, uma semana depois de terminar o relacionamento que tinha com zagueiro do Bayern de Munique Jerome Boateng. "Não há indícios de culpa de terceiros", disseram autoridades ao site alemão Bild.

O jogador, que não jogará a final do Mundial de Clubes nesta quinta-feira (11), no Catar, havia anunciado o término do relacionamento na semana passada. Os dois se relacionaram durante mais de um ano que esteve junto a Kasia, nascida na Polônia.

Segundo o GloboEsporte, no dia 2 de fevereiro, Kasia se envolveu em um acidente com o carro do então marido. Depois comunicou o fim do relacionamento, afirmando que era "hora de assumir a responsabilidade e agir no interesse da família".

De acordo com a modelo, "mentiras e infidelidades constantes" foram o motivo do fim da relação.

Kasia ficou famosa na Alemanha ao participar da competição televisiva Germany's Next Top Model, em 2012.

Em comunicado oficial, o Bayern de Munique afirmou que "Jérôme Boateng regressará a Munique antes da final por motivos pessoais".

