Ex-paratleta Oscar Pistorius tem pedido de liberdade negado 10 anos após matar namorada

Pistorius matou a tiros Steenkamp, uma modelo e estudante de direito, no banheiro de sua casa em 14 de fevereiro, no Dia dos Namorados da África do Sul, em 2013

JOHANESBURGO (Reuters) - O ex-astro paralímpico sul-africano Oscar Pistorius, preso em 2016 pelo assassinato de sua namorada, Reeva Steenkamp, teve um pedido de liberdade condicional negado, informaram autoridades penitenciárias da África do Sul e um advogado da família da vítima nesta sexta-feira.

Visto à época como um símbolo do movimento paralímpico na busca por maior reconhecimento e aceitação de atletas com deficiência, Pistorius matou a tiros Steenkamp, uma modelo e estudante de direito, no banheiro de sua casa em 14 de fevereiro, no Dia dos Namorados da África do Sul, em 2013.

O atleta, conhecido como "Blade Runner" por suas pernas protéticas de fibra de carbono, passou de herói a assassino condenado em um julgamento que atraiu interesse mundial.

Ele foi preso em 2016, inicialmente por seis anos, mas teve a sentença aumentada para 13 anos após um recurso dos promotores que argumentaram que a pena inicial era muito branda.

O Departamento de Serviços Correcionais da África do Sul disse em um comunicado nesta sexta-feira que Pistorius, de 36 anos, não completou o período mínimo de detenção exigido para ter considerado um pedido de liberdade condicional.

"Em agosto de 2024, ele terá atingido o período mínimo de detenção, então o conselho (de liberdade condicional) tomará uma decisão", disse o porta-voz do departamento Singabakho Nxumalo em uma coletiva de imprensa.

"Ele terá que comparecer novamente no ano que vem. E aí a gente olha o perfil e toma uma decisão sobre a colocação dele. Mas, por enquanto, era questão de dizer que ele não cumpriu o período mínimo de detenção", acrescentou.

A família de Steenkamp se opôs à tentativa de Pistorius, disse sua advogada Tania Koen à Reuters.

"Acabei de receber uma ligação do conselho de liberdade condicional. É uma grande sensação de alívio para June", disse ela, referindo-se à mãe de Reeva.

Pistorius, que teve ambas as pernas amputadas quando bebê, alcançou o auge de sua fama em 2012, quando se tornou o primeiro amputado duplo a competir contra atletas sem deficiência nas Olimpíadas, chegando às semifinais dos 400m em Londres.

