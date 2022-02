Ex-presidente do Barcelona diz que Mbappé "já assinou" contrato com Real Madrid

Uma oficialização da contratação de Mbappé só será feita pelo Real após a disputa com o PSG na Champions League edit

247 - Ex-presidente do Barcelona, Joan Gaspart, garantiu, nesta quarta-feira (2), que o atacante Kylian Mbappé, 23, do PSG e da seleção francesa, já assinou com o Real Madrid.

"Hoje vou dar uma exclusiva. Mbappé já assinou pelo Real Madrid. Estou seguro disso. Conheço Florentino Pérez (presidente do Real Madrid) e estou seguro disso", revelou o antigo dirigente, em declarações à imprensa espanhola.

Uma oficialização da contratação de Mbappé só será feita pelo Real após a disputa com o PSG na Champions League, informa a ESPN.

Isso porque o clube da capital espanhola encara Mbappé e o Paris Saint-Germain pelas oitavas de final da competição europeia nos dias 15 de fevereiro e 9 de março.

O francês tem sido a principal peça do sistema ofensivo da equipe de Mauricio Pochettino na temporada. O aacante já anotou 19 gols e distribuiu 19 assistências.

