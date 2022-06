Exaustão levou nadadora a desmaiar durante competição (vídeo)

Apoie o 247

Metrópoles - Na última quarta-feira (22/6), a nadadora Anita Álvarez deu um susto durante o Mundial de Esportes Aquáticos, disputado em Budapeste, na Hungria. A atleta de 25 anos concluiu sua apresentação na final do solo livre do nado artístico, mas não saiu da água. Foi aí que a técnica da seleção dos Estados Unidos, Andrea Fuentes, notou que havia algo de errado.

Anita havia desmaiado e ficou quase dois minutos sem respirar. Andrea chegou a sinalizar para os socorristas a ajudarem, mas eles não a estavam ouvindo. Fuentes então pulou na água para salvar a pupila.

“Foram dois minutos sem respirar, e, com as pulsações a 180, você não quer estar dois minutos sem respirar. Teve um momento que me assustei de verdade e, agora, estamos rindo as duas juntas. Ela está muito bem. Tem que descansar. Amanhã [esta quinta] vai descansar o dia todo e estará muito bem para a final de equipes”, afirmou.

Imágenes del rescate de la nadadora estadounidense #AnitaÁlvarez luego de desmayarse en pleno desarrollo de su solo libre de #natación artística durante el mundial de #Budapest. Su entrenadora, la española #AndreaFuentes logró sacarla de la piscina a tiempo para ser atendida pic.twitter.com/brElUxRjKs

