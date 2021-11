F1: Hamilton vence GP de São Paulo em fim de semana impressionante

O heptacampeão mundial reduziu a liderança de Max Verstappen no campeonato de Fórmula 1 para 14 pontos edit

Reuters - O heptacampeão mundial Lewis Hamilton venceu o Grande Prêmio de São Paulo com a Mercedes neste domingo, reduzindo a liderança de Max Verstappen no campeonato de Fórmula 1 para 14 pontos, faltando três corridas para o final.

Verstappen, da Red Bull, terminou em segundo com Valtteri Bottas, da Mercedes, em terceiro, depois de um fim de semana impressionante no Brasil em que Hamilton foi de último no grid da corrida classificatória de sábado à vitória neste domingo depois de largar em 10º lugar.

