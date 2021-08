Fátima Bezerra anuncia estátua para homenagear Ítalo Ferreira, ouro no surf nas Olimpíadas

Revista Fórum - A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), anunciou nesta terça-feira (3) a construção de uma estátua para o surfista Ítalo Ferreira em Bahia Formosa, cidade natal do atleta que ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio.

“Liguei agora pro nosso artista Guaraci Gabriel pra convocá-lo a fazer uma escultura em homenagem ao primeiro campeão olímpico de surfe do mundo Ítalo Ferreira lá em Baía Formosa. Terça-feira (10) iremos lá visitar o lugar da escultura e comer um pirão lá em Luizinho”, anunciou Bezerra no Twitter.

A governadora foi presenteada pelo pai de Ítalo, Luizinho Ferreira, com uma camisa do atleta.Fátima disse a ele que a performance do surfista nas ondas do Japão “fez a gente chorar de alegria, de emoção e de orgulho”.

Olha só, pessoal! Quem eu to recebendo aqui hoje, ao lado da nossa equipe do @GovernodoRN: Luizinho Ferreira, o pai do nosso campeão @italoferreira, que me trouxe uma camiseta autografada! Vamos conversar um pouco sobre o Instituto Ítalo Ferreira. 🏄🏼‍♂️ pic.twitter.com/gnnW4lsWIV August 3, 2021

📞 Liguei agora pro nosso artista Guaraci Gabriel pra convocá-lo a fazer uma escultura em homenagem ao primeiro campeão olímpico de surfe do mundo @italoferreira lá em Baía Formosa. Terça-feira (10) iremos lá visitar o lugar da escultura e comer um pirão lá em Luizinho. 🏄🏼‍♂️ pic.twitter.com/OWDDwRpCUM — Fátima Bezerra (@fatimabezerra) August 3, 2021

