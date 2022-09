Federer anuncia a aposentadoria do tênis aos 41 anos

Apoie o 247

ICL

247 - De forma surpreendente o tenista Roger Federer anunciou, nesta quinta-feira, sua aposentadoria do tênis. O suíço publicou uma carta explicando que, por conta dos problemas físicos, não poderá mais seguir.



"Para minha família do tênis.



De todos os presentes que o tênis me deu, os maiores, sem dúvida, foram as pessoas que encontrei no caminho, meus amigos, competidores e a maioria dos fãs que deram sua vida pelo esporte. Hoje quero dividir uma notícia com todos vocês. Como a maioria sabe, os últimos três anos me deram desafios na forma de lesões e cirurgias. Trabalhei duro para retornar no meu melhor. Mas também sei que meu corpo tem capacidades e limites e ultimamente vinha me dando claros sinais . Tenho 41 anos, joguei mais de 1.500 partidas em 24 anos. O tênis me tratou mais generosamente do que sonhava. E preciso reconhecer que é o momento de encerrar minha carreira competitiva.



A Laver Cup na próxima semana será meu último torneio ATP. Vou jogar mais tênis no futuro, claro, mas não no circuito ou nos Grand Slams", disse o suíço de 41 anos.

To my tennis family and beyond,



With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN September 15, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.