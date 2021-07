Felipão é apresentado pelo Grêmio e fala em "grande desafio"

247 - O técnico Luiz Felipe Scolari foi apresentado na tarde desta sexta-feira (9) ao Grêmio e disse que o "desafio é muito grande". O time é o lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 2 pontos em oito jogos. Será a quarta passagem dele pelo tricolor gaúcho.

"Mas será que algo pode ser maior do que estar no Grêmio? Mas será que tem algo tão grande como ser gremista e estar dirigindo o Grêmio? Será que alguém sente o que eu sinto? Eu estou em casa", disse o ex-treinador da seleção brasileira. Os relatos dele foram publicados pelo portal G1.

"Nós do Grêmio estamos vivendo, mas vamos passar por isso. Vamos sofrer um pouco, mas também teremos alegrias. Estou em casa, me sinto bem. Quero mostrar a todos que eu estou vivendo esse momento com eles. Abraço isso. Todos vamos viver essa dificuldade, mas ficaremos felizes no futuro", acrescentou.

O técnico disse que, por enquanto, não pode dizer "detalhadamente" como fará para tirar o Grêmio "dessa dificuldade". "O que posso definir é que temos que trabalhar. Mas o que temos que fazer e já estamos fazendo, e acredito que já foi feito na manhã de hoje, é a mudança de pensamento, da parte psicológica. O entendimento é que somos um grupo de jovens e experientes, em que todos tem condições de jogar uma partida de futebol", disse.

