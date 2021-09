Feminino do Corinthians fatura R$ 290 mil pelo Brasileirão. Premiação para mesmo título no masculino ultrapassa R$ 30 mi

As palmeirenses, após a derrota na decisão, ficaram com R$ 190 mil edit

247 - A equipe feminina do Corinthians, vitoriosa no Brasileirão Feminino A1 no último domingo (26), faturou apenas R$ 290 mil pela conquista. Em comparação, o campeão do Brasileirão Masculino leva R$ 33 milhões.

As palmeirenses, após a derrota na decisão, ficaram com R$ 190 mil. As premiações cresceu em relação ao ano passado, quando o título rendeu R$ 180 mil ao Corinthians (crescimento de 57%).

Os contratos de transmissão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não preveem um pagamento elevado, além de não haver um contrato de naming rights para o Brasileirão Feminino. (Com informações do UOL).

