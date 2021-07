Fernando Scheffer conquista medalha de bronze na natação

247 - Fernando Scheffer é medalha de bronze nos 200m livre da natação dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Scheffer fez o tempo de 1min44seg66 e ficou dois centésimos à frente do nadador da Romênia. O ouro ficou com Tom Dean (Grã-Bretanha), com 1min44seg22 e a prata com Duncan Scott (Grã-Bretanha), com 1min44seg36.

O tempo do Scheffer (1min44seg66) foi novo recorde sul-americano dos 200 metros.

