Fifa anuncia sanções contra a Rússia: proíbe país de usar hino, bandeira e sediar jogos

Agência RT - A FIFA ordenou que a Rússia jogue partidas em território neutro e sem torcedores em uma série de medidas em resposta à operação militar na Ucrânia.

A Rússia competirá em qualquer competição da FIFA, que pode incluir a Copa do Mundo do Catar de 2022 em novembro e dezembro, sob o título 'União de Futebol da Rússia'.

A bandeira e o hino da Rússia também não serão usados ​​em nenhuma partida organizada pelo órgão regulador do futebol mundial.

As partidas afetadas provavelmente começarão com as partidas dos playoffs da Copa do Mundo em março, que deveriam ser realizadas em Moscou.

A Rússia está programada para jogar em casa contra a Polônia em 24 de março, com os vencedores recebendo os vencedores de uma semifinal simultânea entre Suécia e República Tcheca.

As federações nacionais de futebol da Polônia e as duas nações que a Rússia poderia se encontrar na final anunciaram que não estão dispostas a jogar contra o time de Valeri Karpin e pediram à Fifa que aja.

Pouco antes do anúncio da Fifa, a União Russa de Futebol (RFU) disse que não via fundamento legal para cancelar as partidas dos playoffs, acrescentando que poderia dar "todas as garantias necessárias" em relação à segurança.

A RFU também disse que não recebeu nenhuma informação da FIFA sobre o cancelamento ou adiamento dos jogos.

O presidente da Federação Francesa de Futebol, Noel Le Graet, havia sugerido anteriormente que não se oporia à exclusão da Rússia da Copa do Mundo, que será a primeira edição do torneio desde que a Rússia sediou a final em 2018.

O anúncio da FIFA ocorre no final de uma semana em que várias autoridades esportivas anunciaram sanções contra a Rússia.

Após uma reunião de emergência na sexta-feira, a UEFA anunciou que a final da Liga dos Campeões, em Maio, seria transferida de São Petersburgo para Paris.

A Uefa também disse à seleção russa e aos clubes do país para jogar em locais neutros em suas competições.

A Rússia chegou a poucos minutos de se classificar para a Copa do Mundo automaticamente através da fase de qualificação de grupos. Apenas um gol tardio da Croácia contra eles em Zagreb colocou a equipe de Karpin nos playoffs.

