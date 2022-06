FIFA aumenta para 26 número de jogadores convocados para Copa do Mundo de 2022

Copa ocorre este ano no Catar entre 21 de novembro e 18 de dezembro edit

247 - A Fifa anunciou nesta quinta-feira, 23, que as seleções poderão convocar até 26 jogadores para a próxima edição da Copa do Mundo, que ocorre este ano no Catar entre 21 de novembro e 18 de dezembro.

Anteriormente, o número permitido de convocados era de 23. “O número de jogadores que será incluído na lista final será aumentado para pelo menos 23, e no máximo 26”, afirmou a entidade em nota. “No máximo 26 pessoas (até 15 reservas e 11 membros da equipe técnica) poderão ficar no banco durante as partidas”, acrescentou a Fifa.

Outra mudança ocorre na regra sobre substituições. Por causa da pandemia da Covid-19, o número de substituições por partido aumentou de 3 para 5. Inicialmente, tratava-se de uma regra provisória, mas a International Board, entidade que define as regras do futebol, deu neste mês o sinal verde para manter a regra.

