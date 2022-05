Fifa multa CBF após youtuber tentar invadir gramado em jogo da seleção

O homem se disfarçou de segurança e tentou entrar no gramado, mas foi contido por seguranças edit

247 - A Fifa multou a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) em 20 mil francos suíços (R$ 103 mil) após um youtuber tentar invadir o campo durante partida entre Brasil e Paraguai, no Mineirão, no dia 1º de fevereiro, pelas eliminatórias da Copa. O homem se disfarçou de segurança e tentou entrar no gramado, mas foi contido por seguranças.

De acordo com a Fifa, a invasão infringiu o artigo 16 do Código Disciplinar da entidade, que trata sobre ordem e segurança nos jogos. A denúncia apontou que a CBF falhou em "garantir que a lei e a ordem sejam mantidas no estádio".

A punição cabe recurso.

