Fifa permitirá que atletas estrangeiros de Rússia e Ucrânia suspendam contratos

247 - A Fifa permitirá que os jogadores estrangeiros na Ucrânia e na Rússia suspendam seus contratos e joguem por outras equipes até junho. Diretor da associação de jogadores russa, Aleksandr Zotov confirmou a informação. De acordo com Zoto, não será permitida a quebra de contratos. Eles serão apenas suspensos até junho de 2022. Os atletas poderão jogar em outras equipes como se fosse um empréstimo. As informações foram publicadas pelo Globo Esporte.

Atualmente, são 129 estrangeiros no Campeonato Russo e 95 na primeira divisão do futebol ucraniano. Atualmente, 30 brasileiros atuam na primeira divisão da Ucrânia e 13 na elite russa.

A Fida e a Uefa aplicaram sanções à seleção russa e aos clubes locais, como exclusão das competições internacionais, entre elas a Copa do Mundo, a Liga dos Campeões e a Liga Europa.

A Federação Russa de Futebol (RFS) comunicou que recorrerá à Corte Arbitral do Esporte (CAS) contra as sanções. A entidade afirmou não ter tido o direito à defesa e reiterou que Fifa e Uefa sequer cogitaram outras alternativas para lidar com as equipes do país.

