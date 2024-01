Fifa pune seleções sul-americanas com fechamentos parciais de estádios

Apoie o 247

(Reuters) - A Comissão Disciplinar da Fifa puniu nesta quarta-feira (10) Argentina, Chile, Colômbia e Uruguai com fechamentos parciais de seus estádios para as próximas partidas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026 e também impôs multas por incidentes em jogos disputados desde setembro.

As decisões do órgão disciplinar da Fifa também incluem sanções econômicas contra Brasil, Bolívia, Equador e Peru.

A Argentina terá que fechar pelo menos 50% do seu estádio na próxima partida como mandante e pagar 50.000 francos suíços (cerca de 287.000 reais), que serão investidos em um projeto contra discriminação, além de outra multa de 20.000 francos suíços.

A Fifa também condicionou uma sanção de mais 50.000 francos suíços durante seis meses ao cumprimento do projeto.

As sanções foram impostas pelo atraso da partida contra o Equador em setembro e pelo comportamento discriminatório de seus torcedores, além da invasão de campo contra o Uruguai e pela desordem dentro e nos arredores do estádio no jogo contra o Brasil em novembro, afirmou a entidade,

O Brasil recebeu multas de 5.000 francos suíços (28.000 reais) por atraso e invasão de campo no jogo contra a Bolívia em setembro; de 15.000 francos suíços (86.000 reais) por má conduta do time (cinco sanções individuais) contra o Uruguai em outubro; e de 50.000 francos suíços por não garantir a ordem no estádio e em seus arredores contra a Argentina em novembro.

(Reportagem de Luis Jaime Acosta)

