Fifa The Best: Alexia Putellas e Robert Lewandowski são eleitos os melhores jogadores de futebol do mundo

Apoie o 247

ICL

247 - Robert Lewandowski é o melhor jogador do futebol masculino do mundo da temporada 2020/2021. O atacante polonês de 33 anos do Bayern de Munique e da seleção nacional venceu o prêmio The Best, anunciado pela Fifa nesta segunda-feira (17), em cerimônia em Zurique, na Suíça. Ele superou os finalistas Lionel Messi, do PSG, e Mohammed Salah, do Liverpool.

"Estou muito honrado de vencer este troféu, me sinto orgulhoso e feliz. Claro que ele também pertence a todos os meus companheiros e treinadores, porque todos trabalharam muito para ganhar os jogos e títulos", disse Lewandowski.

Lewandowski marcou 69 gols em 69 jogos por Bayern de Munique e Polônia na temporada, sendo o maior artilheiro da Europa pelo terceiro ano seguido. Além disso, foi campeão alemão e da Supercopa da Alemanha.

PUBLICIDADE

A espanhola Alexia Putellas, 27, meio-campista no Barcelona, foi eleita a melhor do mundo no futebol feminino. Ela capitaneou o Barcelona à conquista da tríplice coroa, com o time catalão vencendo a Liga dos Campeões Feminina, a Liga Espanhola e a Copa do Rei na última temporada. Ela é a primeira espanhola a ganhar o prêmio, tendo superado a companheira de equipe Jennifer Hermoso e Sam Kerr, do Chelsea.

“Gostaria de agradecer a todos os meus companheiros de equipe e parabenizá-los, pois este prêmio é para todos nós. Este prêmio nos fará jogar com a mesma motivação nesta temporada”, disse ela. (Com informações do The Independent).

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE